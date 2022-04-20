Петербуржец перевел мошенникам более 3 млн рублей

Петербуржец перевел мошенникам более 3 млн рублей
Доверчивый мужчина оформил на себя два кредита. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В Петербурге 63-летний мужчина перевел мошенникам 3 млн 333 тыс. 323 рубля. Как стало известно Gazeta.SPb, он обратился в полицию и рассказал, что 19 апреля ему через скайп позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что якобы мошенники пытаются оформить на пострадавшего кредит. Поэтому необходимо самому взять кредит и перевести деньги на якобы безопасные счета.

В итоге пострадавший оформил на себя два кредита в двух разных банках и перевел все эти деньги, а также свои собственные накопления на указанные неизвестным счета.

Напомним, ранее Gazeta.SPb писала, что пенсионерка отдала мошеннику, который представился сотрудником Центробанка, более 5 млн рублей. Мужчина позвонил ей в начале января и сообщил, что ее квартиру якобы хотят выставить под залог. Он убедил поилую женщину, что для решения вопроса надо передать курьеру 5 млн рублей.

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