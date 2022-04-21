В школе на севере Петербурга ученик едва не задушил учительницу

В школе на севере Петербурга ученик едва не задушил учительницу
Мальчика передали родителям. Фото: pixabay.com

Полиция проводит проверку после инцидента в школе на севере Петербурга — оттуда пришло сообщение о том, что школьник душил учителя прямо во время уроков.

Как сообщает «Фонтанка», по предварительной информации. все оказалось не так страшно. Десятиклассник дернул за шарф 56-летнюю учительницу. У мальчика диагностированы ментальные проблемы (аутизм). его передали отцу. Семья у ребенка полная, благополучная.

Учительнице вызвали скорую. В горбольнице у нее диагностировали ушиб мягких тканей и после оказания медпомощи отпустили домой.

Напомним, в начале апреля стало известно, что в школе Невского района Петербурга обнаружили совершенно пьяного ребенка 11-ти лет. Его с острым отравлением этанолом забрали в городскую больницу. Семья полная, многодетная.

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