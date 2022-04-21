Песков: тема увеличения МРОТ и соцвыплат очень важна

Тема индексаций очень важна для президента РФ Владимира Путина и находится на повестке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об идее ежеквартального увеличения МРОТ и соцвыплат.

Как передает «Прайм», ранее Генсовет Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) предложил Владимиру Путину пересматривать основные соцвыплаты ежеквартально.

По словам Пескова, «это, что называется, новые вводные», поэтому о реакции он сказать сейчас не может. Но подчеркнул, что тема индексации очень важна для президента, он держит этот вопрос под контролем.

Этот вопрос постоянно находится на повестке дня, отметил пресс-секретарь президента РФ. «Но с какой периодичностью может осуществляться также индексация — это вопрос серьезной проработки на уровне кабинета министров», — сказал он.