СМИ: в Испании нашли мертвыми бывшего топ-менеджера «Новатэка», его супругу и дочь

В Испании нашли убитыми бывшего топ-менеджера компании «Новатэк» Сергея Протосеню, его супругу и дочь. Как передает ТАСС, об этом сообщил телеканал Telecinco.

По данным каталонских правоохранителей, тела трех человек нашли во вторник в доме в населенном пункте Льорет-де-Мар (провинция Жирона). По версии телеканала, Протосеня владел состоянием в 400 млн евро. Обычно он жил во Франции. Семья приехала в Испанию на пасхальные праздники.

В каталонской полиции ТАСС не назвали имен умерших. Там подтвердили, что рассматривается версия, согласно которой мужчина мог убить свою жену и дочь.

Напомним, ранее в квартире дома на Университетском пр. в Москве были обнаружены тела троих человек — мужчины, женщины и ребенка. Предположительно мужчина убил свою супругу и ребенка, в прошлом он занимал должность вице-президента Газпромбанка.