В Москве нашли тела бывшего вице-президента Газпромбанка и его близких

В Москве нашли тела бывшего вице-президента Газпромбанка и его близких
Мужчина выстрелил из пистолета. Фото: pixabay.com

В квартире дома на Университетском проспекте на западе Москвы обнаружили тела троих человек — мужчины, женщины и ребенка. Как передает РИА Новости, предположительно мужчина убил свою супругу и ребенка, в прошлом он занимал должность вице-президента Газпромбанка.

По данным прокуратуры, возбуждено уголовное дело. По приоритетной версии следствия, глава семейства застрелил супругу и дочку, потом его самого тоже нашли мертвым.

Напомним, в Петербурге на стройплощадке на улице Бадаева в пакете обнаружили мумию новорожденной девочки, завернутую в полотенце. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

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