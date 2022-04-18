В Москве нашли тела бывшего вице-президента Газпромбанка и его близких

В квартире дома на Университетском проспекте на западе Москвы обнаружили тела троих человек — мужчины, женщины и ребенка. Как передает РИА Новости, предположительно мужчина убил свою супругу и ребенка, в прошлом он занимал должность вице-президента Газпромбанка.

По данным прокуратуры, возбуждено уголовное дело. По приоритетной версии следствия, глава семейства застрелил супругу и дочку, потом его самого тоже нашли мертвым.

Напомним, в Петербурге на стройплощадке на улице Бадаева в пакете обнаружили мумию новорожденной девочки, завернутую в полотенце. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».