В Петербурге «заминировали» все магазины «Ленты» и все музеи

В Петербурге &#171;заминировали&#187; все магазины &#171;Ленты&#187; и все музеи
Эрмитаж "минируют" уже в который раз. Фото: Pixabay

В Петербурге на электронную почту ТК «Лента» поступило сообщение о якобы минировании всех магазинов «Лента» в Петербурге. Как стало известно Gazeta.SPb, были осмотрены 41 ТК, взрывчатых веществ обнаружено не было. Эвакуация не проводилась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, 24 апреля вечером на электронную почту Эрмитажа поступило сообщение о заминировании музеев в Петербрге. Были осмотрены 165 объектов. Взрывчатых веществ обнаружено не было. Эвакуация не проводилась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербурженку изнасиловали, а потом еще сутки не выпускали из квартиры дома на Пулковском шоссе. Ее состояние удовлетворительное, она находится в гинекологическом отделении.

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