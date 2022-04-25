В Петербурге «заминировали» все магазины «Ленты» и все музеи

Эрмитаж "минируют" уже в который раз. Фото: Pixabay

Эрмитаж "минируют" уже в который раз. Фото: Pixabay

В Петербурге на электронную почту ТК «Лента» поступило сообщение о якобы минировании всех магазинов «Лента» в Петербурге. Как стало известно Gazeta.SPb, были осмотрены 41 ТК, взрывчатых веществ обнаружено не было. Эвакуация не проводилась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, 24 апреля вечером на электронную почту Эрмитажа поступило сообщение о заминировании музеев в Петербрге. Были осмотрены 165 объектов. Взрывчатых веществ обнаружено не было. Эвакуация не проводилась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербурженку изнасиловали, а потом еще сутки не выпускали из квартиры дома на Пулковском шоссе. Ее состояние удовлетворительное, она находится в гинекологическом отделении.