В Петербурге опять пойдет снег

В Петербурге опять пойдет снег
Погода вообще не радует. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Погода в Петербурге опять стала как всегда в Северной столице — холодно, мокро и ветер. Более того, к середине недели может пойти снег.

Все дело в циклоне. Из-за него все и испортилось. Днем 25 апреля пройдут кратковременные дожди. Ветер будет дуть слабо, температура составит плюс семь-девять градусов.

По словам ведущего специалиста Центра «ФОБОС» Михаила Леуса, температура ожидается ниже нормы, атмосферное давление будет тоже ниже нормы.

Во вторник станет немного теплее — до десяти градусов. А в среду, 27 апреля, синоптики обещают ночью до нуля, днем всего 4–6 градусов тепла и местами небольшой мокрый снег.

Напомним, сегодня мелкий дождик стал причиной десяти ДТП в Петербурге.

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