Петербуржец требует от разработчиков игры FIFA 10 млн рублей за нравственные стражания

Петербуржец требует от разработчиков игры FIFA 10 млн рублей за нравственные стражания
Петербуржец отметил, что по вине Sony он испытал сильные нравственные страдания. Фото: pixabay

В Петербурге мужчина подал в суд иск к Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited («SIENE») о защите прав потребителей.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, у петербуржца была игра Fifa, которую он приобрел в магазине PlayStation Store. Для развития игрового аккаунта он покупал виртуальную валюту Fifa points.

Однако 10 марта Sony объявила об уходе из России и приостановке работы PlayStation Store.

Петербуржец отметил, что по вине Sony он испытал сильные нравственные страдания, поскольку компания смешала киберспорт и политику. Он также увидел в действиях компании дискриминацию по территориальному признаку.

Убытки мужчины от покупки виртуальной валюты составили 784 тысячи рублей. Также он требует 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге пенсионерка набрала кредитов и перевела мошенникам 11 млн рублей.

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