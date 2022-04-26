Петербуржец требует от разработчиков игры FIFA 10 млн рублей за нравственные стражания

Петербуржец отметил, что по вине Sony он испытал сильные нравственные страдания. Фото: pixabay

Петербуржец отметил, что по вине Sony он испытал сильные нравственные страдания. Фото: pixabay

В Петербурге мужчина подал в суд иск к Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited («SIENE») о защите прав потребителей.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, у петербуржца была игра Fifa, которую он приобрел в магазине PlayStation Store. Для развития игрового аккаунта он покупал виртуальную валюту Fifa points.

Однако 10 марта Sony объявила об уходе из России и приостановке работы PlayStation Store.

Петербуржец отметил, что по вине Sony он испытал сильные нравственные страдания, поскольку компания смешала киберспорт и политику. Он также увидел в действиях компании дискриминацию по территориальному признаку.

Убытки мужчины от покупки виртуальной валюты составили 784 тысячи рублей. Также он требует 10 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге пенсионерка набрала кредитов и перевела мошенникам 11 млн рублей.