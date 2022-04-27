Взрыв в доме на Товарищеском проспекте устроили с целью убийства петербуржца

Полиция выяснила, что четверо подозреваемых устроили взрыв в жилом доме в Петербурге, чтобы убить человека.

Как стало известно Gazeta.SPb, в рамках уголовного дела о покушении на убийство задержаны четверо жителей Москвы: 16-летние брат и сестра, 27-летняя женщина и 20-летний молодой человек. Все они проживали в мини-отеле на Каширском шоссе в столице, где их и задержали.

Правоохранители установили, что подозреваемые в ночь на 25 апреля устроили подорвали взрывное устройство у квартиры на восьмом этаже дома №22/1 по Товарищескому проспекту в Петербурге. Они это сделали с целью убийства 36-летнего мужчины.

У подозреваемых изъяли флешки, мобильные телефоны, симкарты, банковские карты и одежду, в которой они были во время взрыва.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подозреваемых во взрыве в жилом доме на Товарищеском нашли в Москве.