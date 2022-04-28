В Пушкине мужчина сломал челюсть и изнасиловал экс-супругу

В Пушкине мужчина сломал челюсть и изнасиловал экс-супругу
Экс-супруги выпивали, а потом поссорились. Фото: pixabay.com

В Пушкине задержан мужчина, подозреваемый в избиении и изнасиловании бывшей жены. Как стало известно Gazeta.SPb, сначала экс-супруги вместе выпивали, потом мужчина сломал женщине челюсть и изнасиловал ее.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ. Бывшй муж помещен в изолятор временного содержания.

Напомним, жительницу Петербурга изнасиловали, а потом еще сутки не выпускали из квартиры дома на Пулковском шоссе. Над 19-летней девушкой надругались 22 апреля. Потом ее еще сутки удерживали силой в квартире. Состояние пострадавшей удовлетворительное, она находится в гинекологическом отделении.

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