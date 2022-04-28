Стало известно, кому в России выплатят по 13 тысяч рублей

Граждане РФ могут получить ежемесячную выплату в размере около 13 тыс. рублей. Как сообщает Primpress, пособие в размере 12 тыс. 792 рубля предоставляют при определенных обстоятельствах. Эти деньги перечислят на карты 29 апреля.

Это ежемесячная выплата, которая полагается безработным, вставшим на учет в центр занятости населения. Максимальный размер пособия по безработице составляет 12 тыс. 792 рубля. В течение первых трех месяцев эту выплату получают россияне со средней зарплатой на последнем месте работы в размере не ниже 17 тыс. рублей. Потом безработным начинают платить по 5 тыс. рублей в месяц. Через полгода после потери места работы россияне получают минимальную величину пособия по безработице — 1500 рублей.

В то же время предпенсионеры имеют право получать максимальный размер пособия по безработице в течение двух лет.

Напомним, ранее стало известно, что российские заемщики стали чаще пропускать сроки по своим кредитным долгам. В феврале этого года доля просроченных платежей выросла в среднем на 30% по сравнению с январем. В марте просрочка платежа на 30-50 дней выросла на 22%,