В Петербурге за сутки «заминировали» 9 роддомов и три больницы

Эвакуацию в роддомах решили не проводить. Фото: пресс-служба Комздрава

Эвакуацию в роддомах решили не проводить. Фото: пресс-служба Комздрава

В Петербурге на электронную почту дежурной части ГУ МВД поступили сообщения о якобы минированиях медицинских учрждений города — девяти роддов, перинатального центра и трех городских больниц.

Как стало известно Gazeta.SPb, в результате осмотра взывчатки обнаружено не было, эвакуация не проводилась.

Напомним, за сутки до этого в Петербурге на электронные адреса учреждений поступили шесть сообщений о якобы минировании Эрмитажа, НИИ уха, горла, носа и речи,ООО «Кинеф», «Мостотреста», Центральной городской библиотеки имени Маяковского.

Были проверены 335 объектов — 258 мостов, музей, медучреждение, библиотека, нефтеперерабатывающий завод, 73 суда. Взрывчатки не обнаружено.

Были эвакуированы более 1 тыс. человек.