В Петербурге за сутки «заминировали» 9 роддомов и три больницы

В Петербурге за сутки &#171;заминировали&#187; 9 роддомов и три больницы
Эвакуацию в роддомах решили не проводить. Фото: пресс-служба Комздрава

В Петербурге на электронную почту дежурной части ГУ МВД поступили сообщения о якобы минированиях медицинских учрждений города — девяти роддов, перинатального центра и трех городских больниц.

Как стало известно Gazeta.SPb, в результате осмотра взывчатки обнаружено не было, эвакуация не проводилась.

Напомним, за сутки до этого в Петербурге на электронные адреса учреждений поступили шесть сообщений о якобы минировании Эрмитажа, НИИ уха, горла, носа и речи,ООО «Кинеф», «Мостотреста», Центральной городской библиотеки имени Маяковского.

Были проверены 335 объектов — 258 мостов, музей, медучреждение, библиотека, нефтеперерабатывающий завод, 73 суда. Взрывчатки не обнаружено.

Были эвакуированы более 1 тыс. человек.

ложное минирование новости СПб проверка


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В H&M опровергли информацию о скором открытии магазинов в России
«Стокманн» откроет в России магазины одежды под собственными брендами
Туристам в центре Петербурга летом будут помогать более ста мобильных помощников
Песков: Кремль не пригласил иностранных лидеров на День Победы
«Аэрофлот» с 6 мая возобновляет рейсы в Стамбул и Анталью
Петербургские мосты не будут разводить в ночь на 2 мая
В лесу в Ленобласти нашли неразорвавшийся немецкий снаряд времен ВОВ
iPhone 13 mini в России подешевел до 66 тысяч рублей