В Центр временного содержания иностранцев передали наркотики в шоколаде

Наркотики в шоколадных конфетах пытались передать в посылке в Центр временного содержания иностранных граждан №1 ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно Gazeta.SPb, 27 апреля администратор отделения ЦВСИГ сообщил, что в помещении центра при приеме продуктовой передачи от неработающей гражданки Республики Узбекистан для другой гражданки Узбекистана в шоколадных конфетах были обнаружены 16 полиэтиленовых свертков с веществом коричневого цвета. Позже выяснилось, что это наркотик общей массой 18,43 грамма.

Составлен административный протокол по ст. 18.8 ч.3 КоАП РФ. Выяснилось, что первая гражданка Узбекистана приехала в Россию в августе прошлого года, чтобы работать тут. Регистрации в Петербурге или в области у нее нет.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч. 3, ст. 228.1 ч. 3 п. б УК РФ. Гражданка Узбекистана задержана.

Напомним, недавно у дома 16 по Бассейной улице в Петербурге был задержан мужчина с крупной партией наркотика в чемодане. В портфеле у него оказалось 490,5 грамма наркотика. Возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч. 3, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).