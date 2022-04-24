На Бассейной улице поймали мужчину с крупной партией наркотика

На Бассейной улице поймали мужчину с крупной партией наркотика
Наркотики нашли в портфеле. Фото: pixabay

У дома 16 по Бассейной улице в Петербурге задержали мужчину с крупной партией наркотика в чемодане. Как сообщили в ГУВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в портфеле у него оказалось 490,5 грамма наркотика.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч. 3, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Мужчина задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Напомним, ранее полиция обнаружила нарколабораторию на территории заброшенного завода «Красный треугольник».

Наркотики производились в одном из цехов корпуса №10.

Полиция выяснила, что нарколаборатория была создана еще в октябре 2020 года. За организацию «производства» задержали 44-летнего мужчину с помощником.

задержание наркотики портфель


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Параллельный импорт вернет в Россию 200 санкционных брендов
В России могут наладить производство каменной туалетной бумаги
В Москве зарезали 23-летнего хоккеиста Романа Дидура
FT: Shell приступила к процессу «кошмарного» выхода из проекта в ...
Петербург опять лидирует по заболевшим ковидом
Жительница Купчино загорелась от свечи
Путин примет участие в заседании Совета законодателей в Петербурге
США заблокировали работу посольства РФ в Вашингтоне