На Бассейной улице поймали мужчину с крупной партией наркотика

У дома 16 по Бассейной улице в Петербурге задержали мужчину с крупной партией наркотика в чемодане. Как сообщили в ГУВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в портфеле у него оказалось 490,5 грамма наркотика.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 ч. 3, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

Мужчина задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Напомним, ранее полиция обнаружила нарколабораторию на территории заброшенного завода «Красный треугольник».

Наркотики производились в одном из цехов корпуса №10.

Полиция выяснила, что нарколаборатория была создана еще в октябре 2020 года. За организацию «производства» задержали 44-летнего мужчину с помощником.