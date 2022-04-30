Четырех хулиганов, сломавших инсталляцию ZAMESTIM, задержали в Петербурге

Сотрудники полиции нашли и задержали подозреваемых в поломке инсталляции ZAMESTIM в центре Петербурга.
Как сообщили в пресс-службе городского ГУ МВД, за повреждение арт-объекта на пересечении Невского проспекта и Малой Конюшенной улицы задержаны четыре человека: 29-летний мужчина, 21-летний молодой человек и две 22-летние девушки.
По версии полиции, подозреваемые в ночь на 29 апреля повредили одну букву в инсталляции ZAMESTIM. В этот момент все они были в состоянии алкогольного опьянения.
В отделе полиции на молодых людей составили административные протоколы о мелком хулиганстве.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что против пассажира с ножом, кидавшегося на людей на станции «Комендантский проспект», возбуждено дело.