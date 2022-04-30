Ручную гранату нашли на территории Угольной гавани в Петербурге

Ручную гранату нашли на территории Угольной гавани в Петербурге
Гранату уничтожили на полигоне в Ленобласти. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Взрывотехники вывезли с территории Угольной гавани в Петербурге гранату времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ Росгвардии, подозрительный предмет, похожий на гранату, нашли на территории предприятия, расположенного в районе Угольной гавани.

К месту происшествия были направлены специалисты группы разминирования ОМОН. Взрывотехники обследовали предмет и установили, что это ручная граната Ф-1 без запала времен ВОВ в состоянии сильной коррозии.

Боеприпас вывезли на специализированный полигон в Ленобласти и уничтожили.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что четырех хулиганов, сломавших инсталляцию ZAMESTIM, задержали в Петербурге. За повреждение арт-объекта на пересечении Невского проспекта и Малой Конюшенной улицы задержаны четыре человека: 29-летний мужчина, 21-летний молодой человек и две 22-летние девушки.

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