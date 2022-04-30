FT: богатые россияне массово меняют квартиры в Лондоне на дома в Дубае

FT: богатые россияне массово меняют квартиры в Лондоне на дома в Дубае
Российские богачи собрались в Дубай. Фото: pixabay.com

Состоятельные россияне массово обменивают квартиры в Лондоне на дома в Дубае. Об этом сообщает газета Financial Times.

По данным издания, недавно на продажу с большой скидкой были выставлены особняк в Найтсбридж за 34 млн евро, а также квартира с тремя спальнями за 8 млн евро. Продавцами являются богатые россияне, и, как пишет FT, они стремятся избежать банковских переводов и финансовых проверок.

Отметим, ранее принцы из правящей в Саудовской Аравии династии начали продавать недвижимость и яхты в США и Европе из-за наличия финансовых проблем.

Напомним, ранее Совет Евросоюза решил запретить в Россию экспорт предметов роскоши, среди них жемчуг, черная икра, круизные суда и яхты, породистые лошади, алмазы и другое. Перечень запрещенных предметов представлен в «Официальном журнале» ЕС.

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