На Вербной улице прохожие поймали машиниста, нанесшего 6 ножевых петербуржцу из-за «Газели»

В субботу, 30 апреля, на Вербной улице Санкт-Петербурга произошел конфликт, закончившийся 6 ножевыми ранениями одного из его участников.

В Приморском районе Северной столицы припаркованная на пешеходном переходе «Газель» обернулась для ее владельца больницей. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, произошло следующее: субботним вечером в экстренные службы обратилась девушка. Она рассказала, что у дома № 20, корпус 2 по Вербной улице замечена драка с ножом.

Наряд полиции установил, что около 20:30 30 апреля 45-летний мужчина припарковал свою «Газель» на пешеходном переходе, что не устроило машиниста башенного крана, нанесшего владельцу «Газели» 6 ножевых ранений.

В больницу пострадавший попал в тяжелом состоянии, у него диагностировали травмы головы, шеи и груди. После того как прохожие задержали агрессора на месте преступления, его передали участковому. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что трехлетний ребенок найден 30 апреля на полянке рядом с опорой линии электропередачи в Невском районе Петербурга.