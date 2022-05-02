Малый и средний бизнес в Петербурге может рассчитывать на отсрочку по уплате налогов

Малый и средний бизнес в Петербурге может рассчитывать на отсрочку по уплате налогов. Фото: Pixabay

Малый и средний бизнес в Петербурге может рассчитывать на отсрочку по уплате налогов. Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге было подписано новое постановление Правительства «О переносе сроков уплаты авансовых платежей по налогам». Таким образом, малый и средний бизнес получит отсрочку по уплате авансовых платежей по налогам.

Как сообщает пресс-служба Смольного, в текущем 2022 году регионам предоставлено право продлевать сроки уплаты региональных и местных налогов, а также авансов по ним.

Подчеркивается, что подобная отсрочка затрагивает транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество организаций.

Теперь срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2022 года продлевается на 6 месяцев, а за II квартал 2022 года — на 4 месяца. После окончания отсрочки уплата производится равными частями в размере 1/6 каждый месяц.

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