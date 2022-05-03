Сгоревшую «Ладу» с трупом человека нашли в лесу под Волховом

Полиция Волховского района Ленобласти выясняет обстоятельства гибели человека, труп которого нашли в сгоревшей легковушке.

Местные жители нашли сгоревший автомобиль «Лада Гранта» в лесу неподалеку от деревни Новое Часовенское в Пашском сельском поселении. Следственно-оперативная группа прибыла к месту происшествия накануне вечером. Об этом сообщает 47news.

В отечественной легковушке находилось сильно обгоревшее тело. Погибшего пока не опознали, но есть версия, что это владелец автомобиля.

Пол погибшего и причину смерти выясняют судмедэксперты. По факту произошедшего полиция организовала проверку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в сгоревшей квартире Всеволожского района нашли погибшую семью. Квартира в результате происшествия выгорела полностью. В настоящий момент устанавливаются точные причины смерти людей.