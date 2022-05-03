В Петербурге мигрант приставал к 13-летней на детской площадке

В Петербурге мигрант приставал к 13-летней на детской площадке
Инцидент произошел на детской площадке. Фото: pixabay

В Петербурге уголовный розыск задержал 55-летнего иностранца, пристававшего к девочке на детской площадке.

Как сообщает пресс-служба городского главка МВД, с заявлением в полицию пришла мать 13-летней потерпевшей. Со слов петербурженки, неизвестный мужчина приставал к ее дочери на детской площадке на Русановской улице, а после скрылся. Это произошло в субботу около 20 часов.

Сотрудники уголовного розыска нашли подозреваемого. В отдел за действия сексуального характера над школьницей доставили 55-летнего безработного мигранта.

В отделе на задержанного составили административный протокол. Сейчас он передан следственным органам.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге студентка попала в больницу, пытаясь сбежать из дома по простыне.

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