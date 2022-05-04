В Ленобласти скорая помощь насмерть сбила 71-летнюю пенсионерку

Полиция Тосненского района разбирается в обстоятельствах смертельного ДТП с участием кареты скорой помощи.

Как стало известно Gazeta.SPb, авария с летальным исходом случилась накануне в 14 часов на трассе М-10 «Россия». Водитель скорой помощи Киришской клинической межрайонной больницы сбил 71-летнюю пенсионерку из города Тосно, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина скончалась на месте ДТП.

В служебном автомобиле также находился пациент, которого везли в больницу. Он и другие люди не пострадали.

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении ПДД. 52-летний водитель скорой помощи находится под подпиской о невыезде.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге поймали водителя, похитившего породистую собаку на глазах у владельца.