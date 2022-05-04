Пожар на мемориале Романовых в Екатеринбурге могли устроить поджигатели

Пожар на мемориале Романовых в Екатеринбурге могли устроить поджигатели
Спасатели потушили пожар. Фото: pixabay

В Екатеринбурге накануне потушили крупный пожар на территории мемориала Романовых. Местные подозревают, что это был поджог.

Глава благотворительного фонда «Мемориал Романовых» Илья Коровин сообщил, что во время пожара выгорело около 100 квадратных метров природного массива у мемориала Романовых. Огонь удалось остановить примерно в 60 метрах от места обнаружения останков царской семьи и всего в 10 метрах от газовой трубы, пишет портал Е1.

С пожаром справились к десяти вечера. На месте работали два пожарных расчета. Никто не пострадал, но была угроза, что огонь доберется до леса.

«Я расспросил людей, помогавших тушить пожар. Пришли к выводу, что это точно был поджог. Потому что тут местами, в лесу, в кустах, еще даже лед не сошел», — рассказал Коровин.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что зверски избивший кота актер Задорожный из «Детективов» попал в полицию.

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