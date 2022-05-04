Дело вдовы расчлененного Энди Картрайта передано суд Петербурга

Кохал обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и надругательстве над телом умершего (ч. 1 ст. 244 УК РФ). Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Кохал обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и надругательстве над телом умершего (ч. 1 ст. 244 УК РФ). Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Петербурге суд зарегистрировал уголовное дело Марины Кохал, обвиняемой в убийстве и расчленении репера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко).

Уголовное дело передано в Смольнинский районный суд. Вдова репера свою вину не признала и заявила ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Кохал обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и надругательстве над телом умершего (ч. 1 ст. 244 УК РФ).

По версии обвинения, Кохал убила своего супруга, введя ему лекарство для пациентов с сахарным диабетом. Смерть Юшко наступила из-за неоказания первой медицинской помощи и шокового состояния. Чтобы скрыть следы преступления, Кохал взяла пилу-ножовку и нож и расчленила тело супруга на 15 частей, уничтожив некоторые из них. Это произошло 24 июля 2020 года в квартире в доме №134 по Невскому проспекту.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге утвердили обвинительное заключение по делу Марины Кохал.