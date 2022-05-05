За последние сутки в Ленобласти выявили еще 74 зараженных COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 74 случая заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 5 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 186 143 случаев ковида. Всего выздоровели 181 235 пациентов, в том числе 173 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции никто не скончался. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 186 143 человек.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Петербург попал на второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 393 человек. Третье место у республики Татарстан — 201 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что психолог Слава Донин рассказал о существовании связи между перенесенным коронавирусом и появлением у пациента шизофрении. По мнению эксперта, сам COVID-19 не способен вызвать развитие шизофрении, но может приблизить дебют психического расстройства.