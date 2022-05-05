В Ленобласти мужчина подорвался на гранате в собственном доме из-за неосторожности

В Ленобласти мужчина подорвался на гранате в собственном доме из-за неосторожности. Фото: Pixabay

В Ленобласти мужчина подорвался на гранате в собственном доме из-за неосторожности. Фото: Pixabay

Неосторожное обращение с гранатой могло стать причиной взрыва, который прогремел вчера, 4 мая в поселке Великое на Центральной улице.

В среду около половины восьмого вечера прогремел взрыв в одноэтажном частном доме. Как стало известно Gazeta.SPB, причиной взрыва могло стать неосторожное обращение хозяина дома с гранатой. В результате инцидента мужчина 1969 года погиб от полученных ранений.

На место случившегося выехали сотрудники правоохранительных органов, с места происшествия изъяли осколки корпуса гранаты Ф-1, фрагменты взрывателя и чека с кольцом.

В настоящий момент устанавливаются все подробности и детали.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правоохранительные органы задержали мужчину, обвиняемого по делу об обнаружении мумифицированного трупа в подвале заброшенного здания бывшей общественной бани на Зои Космодемьянской, 7.