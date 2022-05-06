В Гатчинском районе двое граждан были зарезаны после неудавшейся беседы

В Гатчинском районе двое граждан были зарезаны после неудавшейся беседы
В Гатчинском районе двое граждан были зарезаны после неудавшейся беседы. Фото: pixabay

Утром 5 мая в полицию поступило сообщение об обнаружении двух трупов с колото-резаными ранами в поселке Новый Учхоз, на площади Усова, 2 Гатчинского района.

После осмотра однокомнатной указанной квартиры было установлено, что она принадлежит одному из убитых. Как стало известно Gazeta.SPB, рядом с погибшим 53-летним хозяином квартиры на диване находилась мертвая 45-летняя женщина. Оба скончавшихся не работали.

Позже на площади Усова, 19 по подозрению в совершении преступления задержали гражданина 1967 года. Предполагается, что 5 мая около трех часов ночи подозреваемый совместно с погибшими находились в однокомнатной квартире, где распивали спиртные напитки. В ходе вспыхнувшего конфликта гражданин нанес скончавшимся мужчине и женщине ножевые ранения, в результате которых они и скончались.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый находится в ИВС.

Ранее gazeta.pb.ru писала, что 2 мая в туалете своей квартиры дома 45 по Новоизмайловскому проспекту был обнаружен труп 38-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти. В деле появился подозреваемый.

Гатчинский район ленобласть происшествие убийство


 

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