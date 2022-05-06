Октябрьский суд Петербурга посчитал, что фильм «Зеленый слоник» разрушает психику молодежи

Октябрьский суд Петербурга посчитал, что фильм &#171;Зеленый слоник&#187; разрушает психику молодежи
Октябрьский суд Петербурга посчитал, что фильм "Зеленый слоник" разрушает психику молодежи. Фото: Baltphoto/Александра Лучинкина

В Санкт-Петербурге суд признал запрещенным к распространению на территории России некоторые фильмы, отражающие сцены насилия. В числе таких картин оказался «Зеленый слоник».

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщает, что Октябрьский районный суд признал фильм «Зеленый слоник» 1999 года, разрушающим детскую психику. Отмечается, что в нем демонстрируются натуралистично с анатомическими подробностями эпизоды жестоких убийств. По мнению суда, в следствие это может вызвать у детей страх, ужас или панику. Также в картине содержатся сцены психического насилия, где людей заставляют делать то, что унижает их человеческое достоинство.

Кроме того, к картинам, запрещенным к распространению, отнесли киноленты «Ниндзя-убийца» и «Эксперимент за стеклом», которые уже были размещены на сетевых адресах со свободным доступом. В этих фильмах нашли кадры, которые показывают различные способы убийства в особо жестокой форме.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что «Ленфильм» предложил вновь показать свои фильмы из «золотой коллекции» в кинотеатрах России.

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