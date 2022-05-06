В 2022 году Петербург будет исключен из маршрутов мировых круизных компаний

В 2022 году Петербург будет исключен из маршрутов мировых круизных компаний. Фото: pixabay

В 2022 году Петербург будет исключен из маршрутов мировых круизных компаний. Фото: pixabay

Мировые круизные компании не планируют делать остановки в Санкт-Петербурге на протяжении всего 2022 года.

В связи с ситуацией на Украине круизные компании приняли решение исключить Северную столицу из своих маршрутов. Об этом сообщает испанская газета ABC.

Отмечается, что во время туров по Северной Европе лайнеры не будут делать остановку в Петербурге. В числе таких компаний, которые сообщили о грядущих изменениях: MSC Cruises и Royal Caribbean.

Не стали исключениями и лайнеры Norwegian Cruise Line. При этом на сайте компании есть в наличии туры с остановкой в Петербурге, но только с лета 2023 года. Руководство компании Costa Crociere планирует возобновить маршрут в Петербург, когда это будет возможно.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что навигационный сезон в Северной столице наступил, и появилось кое-что новое: теперь количество «Метеоров» до Кронштадта увеличится в 7 раз.