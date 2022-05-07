Девушка вонзила осколок стекла в грудь собутыльника на Пискаревском проспекте

Все случилось накануне около 19:30 в квартире на Пискаревском проспекте, 159/3. Фото: google.maps

Все случилось накануне около 19:30 в квартире на Пискаревском проспекте, 159/3. Фото: google.maps

В Петербурге полиция задержала девушку, которая с осколком стекла напала на собутыльника.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось накануне около 19:30 в квартире на Пискаревском проспекте, 159/3. Пьяный конфликт развязался между 23-летней девушкой из Читы и ее 28-летним гостем. Во время ссоры девушка набросилась на собутыльника с осколком стекла и вонзила его прямо в грудь.

Бригада скорой помощи забрала потерпевшего в больницу с открытой раной грудной клетки, колото-резаным ранением груди и экзогенной интоксикацией. Он в тяжелом состоянии.

Девушку доставили в отдел, где на нее составили протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербурженка зарезала сына и высунулась из окна с криками о помощи.