Девушка вонзила осколок стекла в грудь собутыльника на Пискаревском проспекте

В Петербурге полиция задержала девушку, которая с осколком стекла напала на собутыльника.
Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось накануне около 19:30 в квартире на Пискаревском проспекте, 159/3. Пьяный конфликт развязался между 23-летней девушкой из Читы и ее 28-летним гостем. Во время ссоры девушка набросилась на собутыльника с осколком стекла и вонзила его прямо в грудь.
Бригада скорой помощи забрала потерпевшего в больницу с открытой раной грудной клетки, колото-резаным ранением груди и экзогенной интоксикацией. Он в тяжелом состоянии.
Девушку доставили в отдел, где на нее составили протокол об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербурженка зарезала сына и высунулась из окна с криками о помощи.