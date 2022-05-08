Пожарные спасли кота, забравшегося на дерево на улице Отважных

Пожарные спасли кота, забравшегося на дерево на улице Отважных
Кота спасли и передали хозяйке. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Петербуржцы из Красносельского района сегодня наблюдали за спасением упитанного рыжего кота с дерева.

Видео с места событий опубликовали в ВК-сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Кот сбежал от хозяйки и забрался на верхушку дерева возле дома №3 по улице Отважных. Самостоятельно он спускаться с дерева не захотел, поэтому пришлось обратиться за помощью к сотрудникам спасательной службы.

Сначала кота пытались сбросить с дерева, привязав к ветви веревку и дергая ее из окна напротив, но ничего не вышло. Тогда один из пожарных взял лестницу и, немного помучавшись, схватил усатого за холку и сбросил вниз на импровизированный батут из куртки МЧС. Кот успешно спасен и передан хозяйке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что к берегу Невы в Рыбацком прибился пустой гроб.

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Пожарные спасли кота, забравшегося на дерево на улице Отважных
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