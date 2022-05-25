За сутки в Петербурге скончалось еще 10 человек с подтвержденным COVID-19

За сутки в Петербурге скончалось еще 10 человек с подтвержденным COVID-19
За сутки в Петербурге скончалось еще10 человек с подтвержденным COVID-19. Фото: pexels

В Санкт-Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 10 человек с положительным тестом на коронавирус.

Подробную статистику смертности и заболеваемости 25 мая предоставил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Петербург на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавируса. Город обогнала Москва, где выявлено на 7 больше летальных исходов за сутки. Далее идет Челябинская область с 5 смертями за сутки. В Ленинградской области не зафиксировали ни одного случая смерти от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 773. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 378 609 человек, в том числе 93 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что КНДР может получить помощь от США в борьбе с коронавирусной инфекцией. Вашингтон готов оказать помощь Северной Корее, включая совместную борьбу с коронавирусом в стране.

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