За сутки скончалось 11 петербуржцев с коронавирусом

В Санкт-Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерти 11 человек с положительным тестом на коронавирус.

Новую статистику в понедельник, 30 мая, представили в оперативном штабе по борьбе с ковид-19.

Петербург на 2 месте по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Город чуть-чуть обогнала Москва, где выявлено 12 летальных исходов за сутки. В Ленинградской области за последние сутки зафиксировали два случая смертей от ковида.

Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 33 826 человек. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 379 029 человек, в том числе 74 за вчерашний день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что врач и телеведущий Александр Мясников выразил свою позицию по поводу спада заболеваемости коронавирусной инфекцией. По его мнению, это «конец начала».