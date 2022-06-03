На Савушкина нашли окровавленного кота с отрубленными лапами

В Приморском районе Петербурга на крыльце жилого дома обнаружили окровавленный труп кота с отрубленными косилкой лапами.

Страшная картина представилась жителям дома 48 на улице Савушкина. Зрелище ужаснуло жильцов, и у них уже есть свои версии произошедшего. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на читательницу, которая и рассказала трагическую историю.

Кот Васька, которого часто видели во дворе, вероятно, попал под косилку. Специально это было сделано или нет, пока точно неизвестно, но жильцы утверждают, что инцидент произошел после того, как сотрудники ЖКХ, мигранты из ближней Азии, косили во дворе газон.

Рабочие могли не заметить животное, или даже специально за ним охотиться, после чего оставить умирать. При этом специалисты вину отрицаю. По их словам, кота они вообще не видели и траву практически не трогали.

Очевидцы переживают, что виновники смогут уйти от ответственности. Жители написали заявление в полицию, теперь в произошедшем будут разбираться профессионалы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в преддверии «Всемирного дня петербургских котов», который состоится 8 июня, появился список самых кошачьих мест города.