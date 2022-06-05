Новое пособие от ПФР: кто из россиян получит по 10 000 рублей на карту

Пенсионный фонд РФ с понедельника начнет зачислять некоторым российским гражданам новое пособие.
С 6 июня в России начнется следующая волна зачисления новых детских выплат от ПФР. Пособие теперь смогут получить все семьи с детьми от 8 до 16 лет. Раньше выплаты давали только родителям-одиночкам. Об этом пишет Primpress.
Выплату начислят, если средние доходы семьи ниже уровня регионального прожиточного минимума. Заявления на пособие начали принимать еще в мае, но многие уже получили выплаты за два месяца, поскольку пособие назначается с апреля. Тем, кому одобрили заявление на прошлой неделе, средства начнут зачислять на банковскую карту «Мир» уже с 6 июня.
Размер детского пособия составляет 50% от регионального минимума на ребенка. Учитывая, что выплаты будут приходить за апрель и май, сумма будет в два раза больше. В среднем это 10-12 тысяч рублей.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что некоторым россиянам на карту перечислят до 20 000 рублей с 6 июня.