Новое пособие от ПФР: кто из россиян получит по 10 000 рублей на карту

Выплату будут давать семьям с детьми от 8 до 16 лет с низкими доходами. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Выплату будут давать семьям с детьми от 8 до 16 лет с низкими доходами. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Пенсионный фонд РФ с понедельника начнет зачислять некоторым российским гражданам новое пособие.

С 6 июня в России начнется следующая волна зачисления новых детских выплат от ПФР. Пособие теперь смогут получить все семьи с детьми от 8 до 16 лет. Раньше выплаты давали только родителям-одиночкам. Об этом пишет Primpress.

Выплату начислят, если средние доходы семьи ниже уровня регионального прожиточного минимума. Заявления на пособие начали принимать еще в мае, но многие уже получили выплаты за два месяца, поскольку пособие назначается с апреля. Тем, кому одобрили заявление на прошлой неделе, средства начнут зачислять на банковскую карту «Мир» уже с 6 июня.

Размер детского пособия составляет 50% от регионального минимума на ребенка. Учитывая, что выплаты будут приходить за апрель и май, сумма будет в два раза больше. В среднем это 10-12 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что некоторым россиянам на карту перечислят до 20 000 рублей с 6 июня.