Исторические казармы Семеновского и Егерского полков в Петербурге выставят на торги

Казармы были построены в начале XX века по проекту архитектора и военного инженера Ивана Балбашевского. Фото: citywalls.ru

Казармы были построены в начале XX века по проекту архитектора и военного инженера Ивана Балбашевского. Фото: citywalls.ru

На аукционе продадут исторический комплекс казарм Семеновского и Егерского полков в центре Петербурга.

Минобороны России передаст государственной корпорации ДОМ.РФ для дальнейшей продажи казармы Семеновского и Егерского полков, расположенных на Рузовской улице. Площадь комплекса составляет 4 тысячи кв. метров, а зданий — 2,5 тысячи кв. метров.

Как сообщает «Деловой Петербург», стартовую цену комплекса еще не определили, но ожидается, что она составит до 120 миллионов рублей.

Казармы были построены в начале XX века по проекту русского архитектора и военного инженера Ивана Балбашевского. Чуть более 20 лет назал комплекс включили в перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую ценность.

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