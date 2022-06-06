Торговый центр Villа в Приморском районе продают за 800 млн рублей

В Петербурге выставили на продажу торговый центр Villa, расположенный на улице Савушкина.

Объявления о продаже торгового центра появились на сайтах. За объект площадью 38 тысяч кв. метров просят 800 миллионов рублей. Под аренду в ТЦ отведено 22,5 тысячи кв. метров.

По данным «Делового Петербурга», компания «О’Кей», в собственности которой сейчас находится ТЦ, ищет покупателя на объект.

Торговый центр Villa был построен в 2004 году. В комплексе с ним работает гипермаркет «О’Кей», но он является отдельным объектом и не выставлен на продажу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что исторические казармы Семеновского и Егерского полков в Петербурге выставят на торги. Минобороны России передаст государственной корпорации ДОМ.РФ для дальнейшей продажи казармы Семеновского и Егерского полков, расположенных на Рузовской улице.