На строительство Московско-Дунайской развязки Петербург получит 1,5 млрд рублей

Семь регионов Росси получат более 8,3 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Средства в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» будут перенаправлены в 2024 году. Деньги пойдут в Санкт-Петербург, Мордовию, Татарстан, Астраханскую, Калининградскую, Ленинградскую и Пензенскую области.

Выяснилось, что Северная столица получит 1,5 млрд на строительство Московско-Дунайской развязки, а Ленинградская область, в свою очередь, получит 800 тысяч рублей.

Развязка на пересечении Московского шоссе с Дунайским в Петербурге обеспечит бессветофорный выезд на трассу М-10, связывающая Северную столицу с Москвой.

Также появление развязки завершит формирование магистрали, которая дублирует перегруженный участок КАД от Большого Обуховского моста до Пулковского шоссе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на строительство двух веток метро Санкт-Петербург получит 8 млрд рублей в качестве инфраструктурных бюджетных кредитов.