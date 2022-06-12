Новый владелец McDonald’s в России заявил, что купил бизнес за символическую сумму

Владелец преемника McDonald’s в России — сети ресторанов «Вкусно и точка» — Александр Говор заявил, что сумма покупки бизнеса была символической.

Предприниматель заявил в беседе с РИА Новости, что приобрел российский бизнес McDonald’s за символическую плату. Он отметил, что не намерен привлекать кредитные средства на развитие сети. При этом цена была намного ниже рыночной, но точную сумму сделки он разглашать не стал.

Говор добавил, что американская корпорация платила только зарплату сотрудникам, но аренда и поставки не оплачивались.

«Я вас уверяю, это огромная сумма, которую я должен ещё внести, это у нас в договоре имеется», — пояснил владелец сети ресторанов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что бывшие рестораны McDonald’s начали открываться в Москве под названием «Вкусно и точка».