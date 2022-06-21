Строительство КАД-2 вокруг Петербурга завершат к 2027 году

КАД-2 будет построена к 2027 году. Фото: пресс-служба ФКУ "Упрдор "Северо-Запад"

КАД-2 будет построена к 2027 году. Фото: пресс-служба ФКУ "Упрдор "Северо-Запад"

Дальний обход Петербурга (КАД-2) будет построен к 2027 году, заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.

По словам главы госкомпании, средства на строительство КАД-2 прописаны в пятилетке «Автодора». В этом году планируется закончить работы по трассировке, их утверждение, после чего начнется проектирование.

Средства на строительство кольцевой в обход Петербурга будут выделены из Фонда национального благосостояния. Планируется, что дорога будет платной для автомобилистов.

В июле прошлого года президент Владимир Путин поручил губернаторам Петербурга и Ленобласти возобновить работу по проекту строительства второй кольцевой. В сентябре того же года Петушенко заявлял, что строительство могут завершить в 2024 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на строительство Московско-Дунайской развязки Петербург получит 1,5 млрд рублей.