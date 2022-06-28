На Планерной трое мигрантов изрезали канцелярским ножом мужчину

В Петербурге за нападение с ножом на мужчину задержали троих мигрантов.

Как стало известно Gazeta.SPb, вечером в воскресенье из квартиры на Планерной улице, 91/1, госпитализировали 33-летнего гражданина Таджикистана. К медикам он попал в тяжелом состоянии с травмами головы, живота и конечностей, а также резаными ранами щеки, подвздошной стенки и подвздошной области, правой кисти и травматическим шоком первой степени.

По подозрению в умышленном причинении вреда здоровью задержаны трое мужчин из Узбекистана в возрасте от 42 до 24 лет.

С места происшествия изъяли канцелярский нож, отпечатки пальцев и следы обуви. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жительница Павловска с шизофренией пыталась убить своего 84-летнего отца. Прибывший в квартиру наряд полиции обнаружил пенсионера живым, но с тяжелыми ножевыми ранениями и травмами головы.