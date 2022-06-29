В Петербурге депутаты ЗакСа утвердили квоты на трудоустройство для инвалидов

В Петербурге депутаты ЗакСа утвердили квоты на трудоустройство для инвалидов. Фото: Pxhere

В Петербурге депутаты ЗакСа утвердили квоты на трудоустройство для инвалидов. Фото: Pxhere

Сегодня, 29 июня, Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло поправки в закон о квотировании рабочих мест для инвалидов. «За» проголосовали 49 человек.

Благодаря внесенным поправкам в случае, если в штате организации будет более 100 человек, на ней будет лежать обязательство квотировать 2,5% мест для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает ЗАКС.Ру.

Кроме того, согласно законопроекту, предоставлять вакансии для инвалидов должны будут филиалы крупных компаний.

Документ отправляется на подписание губернатору, после чего вступит в силу.

Еще во время рассмотрения документа в первом чтении его сообщалось, что в Петербурге более 120 тысяч инвалидов имеют право работать, но трудоустроены из них только 45 тысяч человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для молодежи в Петербурге работает более пяти тысяч разнообразных кружков, студий, секций и общественных пространств.