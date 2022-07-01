Приморский районный суд заставляет петербуржца демонтировать парковку и вернуть газон

Приморский районный суд заставляет петербуржца демонтировать парковку и вернуть газон
Приморский районный суд заставляет петербуржца демонтировать парковку и вернуть газон. Фото: "Яндекс.Карты"

Житель Петербурга решил создать дополнительные места для машин во дворе, но для этого уничтожил часть зеленой зоны и убрал ограждения.

Решением Приморского районного суда гражданин теперь обязан вернуть все как было на Школьной улице, 26, лит А. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Решение об установке новых парковочных мест и асфальтирование делалось на основе протокола собрания собственников, которые якобы поддержали установку парковки. На самом же деле «за» проголосовали 73, 6 %, на следующем общем собрании мужчине отказали в передаче газона в безвозмездное пользование.

Теперь гражданин вынужден восстановить все как было в течение трех месяцев, и кроме того оплатить судебные расходы и госпошлину.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 1 июля в Северной столице стартовал первый этап расширения зоны платной парковки.

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