Приморский районный суд заставляет петербуржца демонтировать парковку и вернуть газон

Житель Петербурга решил создать дополнительные места для машин во дворе, но для этого уничтожил часть зеленой зоны и убрал ограждения.

Решением Приморского районного суда гражданин теперь обязан вернуть все как было на Школьной улице, 26, лит А. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.