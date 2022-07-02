Жильцы одного дома на Асафьева получили разные тарифы на коммунальные услуги

Жильцы одного дома на Асафьева получили разные тарифы на коммунальные услуги
Жильцы одного дома на Асафьева получили разные тарифы на коммунальные услуги. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В деле о разных тарифах для жильцов одного дома в Петербурге разбиралась прокуратура Выборгского района.

Была проведена проверка деятельности ЖСК-1017, под управлением которого находится жилой дом 12, корпус 1, по улице Асафьева. Стало известно, что из 12 подъездов здания первые шесть оплачивают жилищно-коммунальные услуги по одним тарифам, а жители с 7 по 12 подъезд платят за услуги по другим ценам. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Отмечается, что причиной неравенства стал отказ части жильцов участвовать в общем собрании членов ЖСК, где решался вопрос об установлении тарифов на ЖКУ.

В результате на основании выявленных нарушений председателю ЖСК-1017 внесено представление. Его рассмотрение которого поставлено прокуратурой на контроль.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржец решил создать дополнительные места для машин во дворе, но для этого уничтожил часть зеленой зоны и убрал ограждения.

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