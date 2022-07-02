Жильцы одного дома на Асафьева получили разные тарифы на коммунальные услуги

В деле о разных тарифах для жильцов одного дома в Петербурге разбиралась прокуратура Выборгского района.

Была проведена проверка деятельности ЖСК-1017, под управлением которого находится жилой дом 12, корпус 1, по улице Асафьева. Стало известно, что из 12 подъездов здания первые шесть оплачивают жилищно-коммунальные услуги по одним тарифам, а жители с 7 по 12 подъезд платят за услуги по другим ценам. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Отмечается, что причиной неравенства стал отказ части жильцов участвовать в общем собрании членов ЖСК, где решался вопрос об установлении тарифов на ЖКУ.

В результате на основании выявленных нарушений председателю ЖСК-1017 внесено представление. Его рассмотрение которого поставлено прокуратурой на контроль.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржец решил создать дополнительные места для машин во дворе, но для этого уничтожил часть зеленой зоны и убрал ограждения.