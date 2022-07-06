Паромы между Петербургом и Финляндией не запустят сразу после снятия ограничений

Паромное сообщение между Петербургом и Финляндией запускать пока не будут, несмотря на снятие всех ограничений на въезд в Суоми.

Перевозки по воде между Петербургом и Финляндией осуществляет паромный оператор MOBY SPL. Как рассказали в компании, в ближайшее время возобновление паромного сообщения между российским городом и финскими портами не планируется, но перспективы уже изучаются.

«Компания осведомлена об изменениях в законодательстве и изучает открывающиеся в связи с этим возможности», — заявили в пресс-службе MOBY SPL.

Всем, кто ждет запуска паромов до Финляндии, посоветовали следить за актуальной информацией на официальном сайте компании, сообщает «МК в Питере».

Россия с 15 июля снимет все ограничения на пересечение государственной границы РФ на наземных видах транспорта. Финляндия с 30 июня отменила все ковид-ограничения для российских туристов, а с 1 июля упростила визовые правила.