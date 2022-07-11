Парки и скверы центра Петербурга готовятся к надвигающемуся урагану

Парки и скверы центра Петербурга готовятся к надвигающемуся урагану. Фото: Baltphoto/Андрей_Пронин

Парки и скверы центра Петербурга готовятся к надвигающемуся урагану. Фото: Baltphoto/Андрей_Пронин

Центральные парки Северной столицы закрывают на время ухудшения погоды с ливнями, градом и порывистым ветром.

В пресс-службе Комитета по благоустройству сообщили, что в понедельник вечером парки и скверы закроются. Петербургские власти переходят в режим повышенной готовности.

Отмечается, что в город придут ливни, град и грозы. Сегодня ночью скорость ветра будет достигать 20 м/с, а во вторник, 12 июля, ожидаются порывы вплоть до 28 м/с.

В частности, посетителей не примут Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский сады, сады Сан-Галли и Веры Слуцкой, сквер Галины Старовойтовой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило жителей города о надвигающих сильных ливнях, граде и мощнейшем ветре.