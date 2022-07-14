Президент России утвердил закон об индексации пенсии военных на 10%

В России утвердили индексацию пенсий военных на 10%. Закон был подписан сегодня президентом России Владимиром Путиным.

В соответствии с подписанным документом, опубликованным на официальном портале правовой информации, индексация будет производиться с 1 июня.

По новому закону выплаты, которые получают военнослужащие за выполнение боевых задач, не могут быть списаны кредиторами. Банки не имеют возможности списывать по исполнительным документам социально значимые выплаты.

Также законом расширяется перечень выгодоприобретателей, имеющих право получить страховую сумму в случае гибели военнослужащего.

Кроме того, законом устанавливаются особенности прохождения службы военнослужащими, которые признаны негодными или ограниченно годными по состоянию здоровья, а также те, кто награждены государственными наградами в связи с участием в боевых действиях или являются ветеранами боевых действий.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Путин подписал указ о создании единого Социального фонда, по которому Пенсионный фонд России объединяется с Фондом социального страхования.