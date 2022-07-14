Россиянам официально разрешили разводить кур и кроликов на дачах

Россиянам официально разрешили разводить кур и кроликов на дачах
Россиянам официально разрешили разводить кур и кроликов на дачах. Фото: Unsplash

Президент России Владимир Путин разрешил жителям страны разводить кур и кроликах на землях, которые предназначены для садоводства и огородничества.

Соответствующий документ представлен на официальном портале правовой информации.

Таким образом, теперь дачники могут выращивать птицу и кроликов по необходимости. Важно, что владельцы должны соблюдать земельное законодательство, ветеринарные нормы, санитарно-эпидемиологические правила и гигиенические нормативы. Участок должен быть подходящим по градостроительному регламенту, или собственника придется получат специальное разрешение.

Кроме того, стал проще процесс оформления участков в долевую собственность в рамках товариществ садоводов или огородников. В случае, если решение о передаче приняли на общем собрании членов товарищества, то согласие всех собственников не потребуется.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Большая Каменка задыхается от окровавленных мертвых баранов и шума автомобилей.

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