Эксперт предсказал итог матча «Зенита» с «Химками»

Сегодня, 15 июля, начнется Российская Премьер-Лига, в рамках которой «Зенит» отправится в гости к подмосковным «Химкам». Эксперт предположил, чем закончится встреча.

Петербургская команда должна спокойно брать три очка и идти ко второй звезде на футболках сине-бело-голубых, заметил спортивный журналист Иван Лосев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По мнению эксперта, игра не будет легкой, но «Зенит» спокойно победит в два мяча. Лосев считает, что вероятен счет 2:0 или 3:1.

«Легионеры в строю, настроение потрясающее после 4:0 со «Спартаком». Травм практически нет», — подчеркнул специалист.

Единственное, что может помешать «Зениту» победить, по мнению Лосева, это не достаточный настрой и психологическая самоуверенность.

«Зенит» является девятикратным чемпионом страны, а за каждую пятую победу выдается звезда. Таким образом, петербургская команда находится в одном сезоне от второй звезды на сине-бело-голубой футболке.

Также Лосев вспомнил об игре «Зенита» и «Спартака» на «Газпром Арене» в Петербурге и заключил, что это команды разного уровня. По мнению специалиста, петербургскому клубу нужен сильный соперник.

Матч «Зенит» — «Химки» начнется в 20:00 по мск.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в рамках матча за Суперкубок России по футболу петербургский ФК «Зенит» разгромил московский футбольный клуб «Спартак» со счетом 4:0.