В ночь с 19 на 20 июля изменится график разводки петербургских мостов

В ночь с 19 на 20 июля изменится график разводки петербургских мостов. Фото: пресс-служба "Мостотреста"

В ночь с 19 на 20 июля изменится график разводки петербургских мостов. Фото: пресс-служба "Мостотреста"

В связи с подготовкой Северной столицы к Главному Военно-Морскому параду мосты разведут не по привычному графику.

В пресс-службе «Мостотреста» сообщили что с 19 на 20 июля разводка мостов будет осуществляться по измененному графику.

Так, что в ночь на 19 и 21 июля Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты будут разведен до шести утра. Дворцовый и Благовещенский мосты будут разведены два раза: первый — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 06:00, а второй — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 6:00.

В пресс-службе отметили, что закрытие движение в зависимости от ситуации могут продлевать минут на пятнадцать.

Кроме того изменится график и на время дневных репетиций 24 и 28 июля. Однако пока подробной информации об этом нет, — она появится 22 и 27 июля соответственно.

День Военно-морского флота празднуется в последнее воскресенье июля. В этому году это 31 число.

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