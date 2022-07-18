В ночь с 19 на 20 июля изменится график разводки петербургских мостов

В ночь с 19 на 20 июля изменится график разводки петербургских мостов
В ночь с 19 на 20 июля изменится график разводки петербургских мостов. Фото: пресс-служба "Мостотреста"

В связи с подготовкой Северной столицы к Главному Военно-Морскому параду мосты разведут не по привычному графику.

В пресс-службе «Мостотреста» сообщили что с 19 на 20 июля разводка мостов будет осуществляться по измененному графику.

Так, что в ночь на 19 и 21 июля Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты будут разведен до шести утра. Дворцовый и Благовещенский мосты будут разведены два раза: первый — с 1:10 до 2:50 и с 3:10 до 06:00, а второй — с 1:25 до 2:45 и с 3:10 до 6:00.

В пресс-службе отметили, что закрытие движение в зависимости от ситуации могут продлевать минут на пятнадцать.

Кроме того изменится график и на время дневных репетиций 24 и 28 июля. Однако пока подробной информации об этом нет, — она появится 22 и 27 июля соответственно.

День Военно-морского флота празднуется в последнее воскресенье июля. В этому году это 31 число.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на Дворцовом мосту ночью устроили масштабное караоке с популярными треками артистов VK Fest.

новости СПб развод мостов СПБ ГБУ «Мостотрест»


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В ночь с 19 на 20 июля изменится график разводки петербургских мостов
Из-за грозы в Петербурге с 19 на 20 июля будет действовать ...
Павел Глазков рассказал о летних пчелах и объяснил, как самостоятельно ...
В лесополосе Тосненского района грибник нашел гниющий труп мужчины, ...
На острове Новая Голландия теперь можно срочно отремонтировать свой велосипед
Во Фрунзенском районе задержали пасынка, сломавшего ребра своему неродному отцу
Покупателям товаров H&M объяснили план действий в случае покупки ...
В Московском районе на школьном футбольном поле петербуржец развратил ...